Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Gestern nach Börsenschluss habe der deutsche Luftverkehrskonzern etwas gemeldet, mit dem die Börsianer bereits schon länger gerechnet hätten: einen satten Verlust für das erste Quartal. Da das zweite Quartal vermutlich wegen des Corona-Shutdowns noch deutlich schlechter ausfallen dürfte, brauche die größte deutsche Fluggesellschaft ein dickeres Finanzpolster. Neben der deutschen Bundesregierung sollten sich den Berichten zufolge auch die Regierungen der Schweiz, Belgiens und Österreichs an der Hilfsmaßnahme beteiligen, da die Lufthansa in diesen Ländern große Tochtergesellschaften (Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines) habe.10 Mrd. Euro seien angesichts eines Börsenwertes von aktuell nur noch 3,7 Mrd. Euro eine stattliche Summe. Würde die Lufthansa versuchen, ihre aktuelle Eigenkapitalquote von ca. 25% zu halten, würde dies bedeuten, dass man sich etwa 7,5 Mrd. Euro in Form von Krediten sichere und 2,5 Mrd. Euro über die Ausgabe neuer Aktien einnehme. Angesichts eines Kurses von aktuell knapp 7,50 Euro müsste die Lufthansa in diesem Fall etwa 333 Mio. neue Aktien emittieren. Zum Vergleich: Aktuell verteile sich der Wert der Lufthansa noch auf 478 Mio. Anteilscheine.Es bleibe dabei: Das angeschlagene Chartbild und die Wahrscheinlichkeit einer größeren Kapitalerhöhung seien derzeit nicht zu unterschätzende Risiken. Anleger sollten daher vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren und mit einem Einstieg noch abwarten - obwohl die langfristigen Aussichten für das hervorragend positionierte Unternehmen natürlich gut seien und die Bewertung sehr günstig sei, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: