Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,072 EUR -3,49% (16.03.2020, 16:58)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,044 EUR -8,83% (16.03.2020, 17:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) und senkt das Kursziel von 13 auf 7 Euro.Europas gesamte Luftfahrtbranche kämpfe aktuell ums Überleben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zum Schutz der Bevölkerung würden die persönlichen Einschränkungen immer heftiger. Der Reiseverkehr komme fast vollständig zum Erliegen. Donie gehe davon aus, dass die gesamte Branche mit Staatshilfen gestützt werden müsse. Trotzdem werde die dramatische Gesamtsituation zu einer (seit Jahren erwarteten) Marktkonsolidierung führen. Langfristig dürften die stärkeren Fluggesellschaften hiervon profitieren. Lufthansa sollte nach Donies Einschätzung dazu gehören. Die Durststrecke bis dahin werde allerdings sehr weh tun. Die Dauer der Einschränkungen sei aktuell überhaupt nicht absehbar, kurzfristig dürften sie sogar noch weiter zunehmen.Aufgrund der ausgeprägten Risikosituation und der nicht absehbaren Dauer der Krise stuft Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, die Lufthansa-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "verkaufen" herab und reduziert das Kursziel von 13 auf 7 Euro. (Analyse vom 16.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Lufthansa AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: