Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Luftfahrtbranche leide derzeit unter einer schwächelnden Konjunktur. Auch die Deutsche Lufthansa sei davon nicht gefeit. Der Chart der Lufthansa-Aktie gleiche einem Trauerspiel: In der vergangenen Woche sei der DAX-Titel auf ein neues Zweieinhalb-Jahrestief bei 12,58 Euro gefallen. Doch diese Statistiken würden jetzt Hoffnung liefern.Im Juli habe die Lufthansa Group insgesamt rund 14,6 Mio. Fluggäste befördert und damit rund 3,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeit habe der Sitzladefaktor (die Auslastung) um 0,6% auf 86,9% zugelegt. Somit habe der deutsche Luftverkehrskonzern bei beiden Kennzahlen neue Rekordwerte erreicht.Aus charttechnischer Sicht arbeite die Lufthansa-Aktie weiter an einer Bodenbildung. Vor einem Einstieg sollten Anleger die Vollendung dieser Chartformation - und ein erstes Kaufsignal - abwarten und den Stoppkurs bei 12,80 Euro belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.