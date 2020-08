Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125

DE0008232125



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), senkt aber das Kursziel von 8 auf 7,50 Euro.Die Coronakrise habe sich wie erwartet im zweiten Quartal mit ungeheurer Wucht auf das Zahlenwerk des deutschen Luftverkehrskonzerns ausgewirkt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ein Jahr später als bislang erwarte das Management nun das Erreichen des Vorkrisenniveaus, so dass die Sparmaßnahmen entsprechend verstärkt werden müssten - auch um die Rückzahlung der erhaltenen Stabilisierungsmittel sicherzustellen. Entsprechend habe Donie seine Planungen für die Jahre 2021ff angepasst. Der COVID-19-Newsflow dürfte weiter für eine hohe Volatilität der Lufthansa-Aktie sorgen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Lufthansa-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch und reduziert das Kursziel von 8 auf 7,50 Euro. (Analyse vom 06.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Lufthansa AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: