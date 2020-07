Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,70 EUR -6,39% (27.07.2020, 15:11)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,708 EUR -6,37% (27.07.2020, 15:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Europas Airline-Branche schocke heute mit Hiobsbotschaften. Die Belastungen würden die Aktienkurse der Fluggesellschaften zum Wochenstart massiv in die Tiefe drücken. Dass die Airline-Aktien zum Wochenstart so stark unter Druck stünden hänge auch mit dem jüngsten Anstieg der mit dem Coronavirus neu Infizierten in mehreren europäischen Ländern zusammen. Großbritanniens habe daraufhin entschieden, Urlaubsrückkehrer aus Spanien wieder in eine Quarantäne zu schicken.Die Lufthansa-Aktie sei zeitweise um über 7% auf 7,60 Euro gefallen. Das Papier nähere sich damit wieder seinem 17-Jahres-Tief, das im April bei gut 7 Euro markiert worden sei. "Der Aktionär" rate weiter von einem Engagement bei den Aktien der Fluggesellschaften wie Lufthansa ab, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: