Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,73 EUR +5,30% (05.06.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,87 EUR +5,48% (05.06.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.06.2020/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Zahlreiche Menschen hätten angesichts der zahlreichen Unsicherheiten wegen der Corona-Krise noch Bedenken, Flüge zu buchen. Diesen Sorgen wolle Lufthansa-CEO Carsten Spohr nun mit einer "Rückflug-Garantie" entgegentreten. Man führe eine "Home-Coming-Garantie" ein, habe Spohr im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" angekündigt. "Wer zurückwill nach Deutschland, den bringen wir zurück. Sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder weil im Gastland das Virus ausbricht - für alle diese Fälle wird es eine abgesicherte Rückflug-Garantie geben." Weitere Details habe er nicht genannt. Spohr habe sich optimistisch geäußert, dass die Nachfrage nach Privatreisen sehr schnell zurückkommen werde.Darüber hinaus habe Spohr in dem Interview gefprdert, über "staatliche Anreize für neue Flugzeuge" nachzudenken. Er habe von einer "Innovationsprämie" gesprochen. Lufthansa verhandele mit den Flugzeugherstellern Boeing und Airbus darüber, bereits bestellte Flugzeuge später abzunehmen als vereinbart.Es dürfte spannend werden, wie sich die Nachfrage nach Flugreisen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln werde. Die Lufthansa-Aktie dürfte indes weiterhin sehr volatil bleiben: Dafür würden neben der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Airline-Marktes auch der hohe Anteil an Leerverkäufern sowie die anstehenden Kapitalerhöhung sorgen. "Der Aktionär" rate daher weiterhin davon ab, sich derzeit auf der Short- oder der Long-Seite zu positionieren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link