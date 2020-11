Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,906 EUR -2,60% (30.11.2020, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,07 EUR (27.11.2020)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die positiven Impfstoff-Daten von BioNTech und Co hätten der Aktie der Lufthansa bereits kräftigen Rückenwind verliehen. Innerhalb weniger Wochen sei es mit dem zuvor gebeutelten Kurs um knapp 50 Prozent nach oben gegangen. Und womöglich könnte die globale Verteilung von Corona-Impfstoffen dem MDAX-Konzern ein Zusatzgeschäft bescheren.So habe Peter Gerber, Chef der Frachttochter Lufthansa Cargo, gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur" erklärt, dass wohl größere Mengen in Mitteleuropa hergestellt werden dürften. "Für diesen Fall ist klar, dass die Lufthansa Cargo eine wichtige Rolle spielt." Gerber gehe davon aus, dass der Höhepunkt der Transportaufträge zwischen Mai und Oktober 2021 erreicht werden dürfte. "Die Ausschreibungen laufen bereits. Auf diese haben wir uns natürlich gemeldet und ich gehe davon aus, dass es da in Kürze zu den ersten Abschlüssen kommen wird."Die Einnahmen durch die Verteilung der Impfstoffe dürfte bei der Lufthansa nur einen sehr geringen Einfluss auf das Konzernergebnis haben, doch die positiven Folgen für den MDAX-Konzern und die gesamte Luftfahrt-Branche seien natürlich enorm positiv. Die zuvor eher trüben Aussichten hätten sich im Zuge der positiven Impfstoff-News bereits kräftig aufgehellt. Dennoch dürfe nicht vergessen werden, dass die Corona-Pandemie in jedem Fall bleibende Schäden bei der Lufthansa angerichtet habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.