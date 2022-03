Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,35 EUR -4,93% (03.03.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,626 EUR +4,41% (02.03.2022, 17:44)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa stelle sich angesichts des Ukraine-Kriegs nach zwei verlustreichen Corona-Jahren auf eine weitere schwierige Zeit ein. "Wir sind sehr sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben wird", habe Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Jahresbilanz für 2021 gesagt. Allerdings würden große Ungewissheiten rund um die Entwicklungen in der Ukraine, die Folgen des Konflikts sowie der unsichere weitere Verlauf der Corona-Krise eine detaillierte Finanzprognose derzeit nicht zulassen. Ob die Lufthansa 2022 in die Gewinnzone zurückkehre, habe der Vorstand offen gelassen. Er habe nur eine weitere Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt. So lägen die Buchungen für die Oster- und Sommerferien fast auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 - was sicherlich Mut mache.Im zweiten Corona-Jahr 2021 habe die Lufthansa ihren Verlust dank einer gewissen Erholung des Passagiergeschäfts und eines Milliardengewinns der Frachtsparte Lufthansa Cargo um zwei Drittel auf rund 2,2 Mrd. Euro reduzieren. Der bereinigte operative Verlust (bereinigtes EBIT) habe sich um 57% auf gut 2,3 Mrd. Euro verringert und habe damit etwas höher gelegen als von Analysten im Schnitt erwartet. Ohne die Kosten für den Konzernumbau samt der Streichung tausender Arbeitsplätze hätte der bereinigte operative Verlust knapp 1,8 Mrd. Euro betragen.Die Aussichten für die Lufthansa würden sich weiter aufhellen - auch wenn es bedingt durch den Krieg in der Ukraine nun natürlich neue Unsicherheitsfaktoren gebe. Mutige Anleger könnten indes weiter auf eine Erholung der lange Zeit gebeutelten Aktie setzen (Stopp: 5,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link