Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,005 EUR -0,32% (25.03.2021, 08:35)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,025 EUR +2,75% (24.03.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Aktuell herrsche angesichts der wieder deutlich gestiegenen Zahl der Neuinfektionen wieder Tristesse im Flugsektor. Doch Europas größter Billigflieger bleibe für die kommenden Monate optimistisch. So hoffe Ryanair dank der fortschreitenden Impfungen bis zum Spätsommer wieder einen großen Teil seines Flugplans anbieten zu können.Im Laufe des ersten Halbjahrs solle der Anteil bis auf 50 Prozent steigen und zwischen Juli und September auf satte 80 Prozent erhöht werden, habe Unternehmenschef Michael O'Leary am Mittwoch im Rahmen einer Webkonferenz gesagt.Bis zur Ferienzeit im Juni und Juli werde es auch in Europa eine hohe Impfquote geben, habe sich der Unternehmenschef zuversichtlich gegeben. Um die Umsätze anzukurbeln, erlaube das Ryanair seinen Kunden zudem, gebuchte Flüge kostenfrei umzubuchen. Diese Regelung gelte bis Oktober.Laut Unternehmensangaben habe die Zahl der angebotenen Flüge im Februar im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres um 95 Prozent niedriger bei 500.000 Flügen gelegen. Der Februar 2020 sei der letzte Monat vor Beginn der weitreichenden Corona-Beschränkungen in Europa gewesen.Die Lufthansa-Aktie bleibt indes nach wie vor nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position unverändert mit einem Stoppkurs bei 9,50 Euro absichern. (Analyse vom 25.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link