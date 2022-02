Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



6,824 EUR -5,09% (24.02.2022, 11:23)



6,877 EUR -5,11% (24.02.2022, 11:08)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Putin habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Ukraine den Krieg erklärt. Weltweit habe die Nachricht für Ungemach an den Börsen gesorgt. So habe auch die Aktie der Lufthansa vorbörslich bis zu neun Prozent verloren. Inzwischen habe sie aber einen Teil ihrer Verluste wieder aufholen können. Auf diese Marken komme es nun besonders an.Nachdem die Lufthansa-Aktie bereits zu Beginn der Woche bis an die massive Unterstützungszone zwischen 7,14 und 7,34 Euro zurückgefallen sei, sei sie heute deutlich unter diesen Bereich gerutscht. Der seit Ende November anhaltende Aufwärtstrend sei damit beendet.Bisher habe die nächste Unterstützungszone, die sich an den Zwischentiefs und an der 200-Tage-Linie bei rund 6,60 Euro aufspanne, verteidigt werden können. Zwischenzeitlich habe das Papier sogar über dem GD50 notiert, der bei 6,92 Euro verlaufe. Schlusskurse oberhalb dieser Linie wären ein erstes positives Zeichen. Ein Anlaufen des Volume-Peaks an der 7-Euro-Marke, darüber des Bereichs zwischen 7,14 und 7,34 Euro wären dann recht wahrscheinlich.Sollte jedoch die 200-Tage-Linie innerhalb der nächsten Handelstage unter Bedrängnis geraten, müssten sich Anleger auf weitere Rücksetzer bis mindestens an das nächste Volume-Peak bei 6,18 Euro bereit machen.Neueinsteiger warten auf eine Stabilisierung des Kurses ab, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 5,50 Euro. (Analyse vom 24.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: