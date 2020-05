Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Ein konkreter werdender Ausweg aus der Corona-Krise mit staatlichen Hilfen habe am Montag die Lufthansa-Aktien nach oben katapultiert. Die Stimmung in der Reisebranche sei am Morgen wegen ermutigender Aussagen des TUI -Vorstands allgemein schon recht gut gewesen, eine durchsickernde Grundsatz-Einigung auf Milliardenhilfen habe die Aktien dann aber so richtig in Schwung gebracht. Zuletzt hätten sie mit einem Kurssprung um 7,6 Prozent zum zweitbesten DAX-Wert nach Bayer avanciert.Die Bundesregierung und das Management der Fluggesellschaft hätten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur grundsätzlich auf milliardenschwere Staatshilfen für die angeschlagene Fluggesellschaft geeinigt. Demnach liege das Volumen der Hilfen bei der zuvor schon kursierten Summe von neun Milliarden Euro und einer Beteiligung des Bundes mit vorerst 20 Prozent. Zustimmen müssten aber noch der Lenkungsausschuss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Gremien der Lufthansa sowie die EU-Kommission.Bundesregierung und Lufthansa würden seit Wochen über Staatshilfen für die Airline verhandeln. Die Lufthansa sei in der Corona-Krise schwer unter Druck geraten. Der Fluggesellschaft drohe das Geld auszugehen. Das Virus mit den folgenden Reisebeschränkungen habe den globalen Flugverkehr mit Ausnahme der Fracht nahezu zum Erliegen gebracht. Im Lufthansa-Konzern mit rund 138.000 Beschäftigten stünden Zehntausende Arbeitsplätze auf der Kippe.Es bleibe weiterhin spannend, wie hoch letztlich die Zinsbelastung für die Lufthansa im Zuge der Staatshilfen ausfallen werde.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link