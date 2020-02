Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,595 EUR -5,50% (28.02.2020, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,655 EUR -2,67% (28.02.2020, 10:36)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie gehöre auch am Freitag zu den Top-Verlierern auf dem Frankfurter Parkett, büße weitere vier Prozent ein, leide besonders unter der Coronavirus-Panik. Das Minus auf Wochensicht summiere sich damit inzwischen auf 20 Prozent. Der DAX-Titel sei damit so billig wie zuletzt im Oktober 2016.Der Druck auf die Reisebranche wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schlage weiter mit voller Wucht auf das Papier der Kranich-Airline durch. Seit Jahresanfang summiere sich das Minus auf annähernd ein Drittel - Schlusslicht im DAX. Allein auf Wochensicht stehe bisher ein Minus von 20 Prozent zu Buche. Der Lufthansa-Rivale IAG habe nun gewarnt, dass ein genauer Jahresausblick angesichts der Virusausbreitung aktuell nicht möglich sei. Zudem stünden beim Billigflieger Easyjet auf den Norditalien-Routen die Nachfrage und die Auslastung unter Druck.Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus streiche die britische Airline Easyjet Flüge und lege zudem ein Sparprogramm auf. Vor allem Verbindungen nach und aus Norditalien, wo zahlreiche Infektionen gemeldet worden seien, seien betroffen, habe Easyjet am Freitag in Luton bei London bekannt gegeben. Dort, aber auch in anderen Regionen Europas, sei die Nachfrage zuletzt zurückgegangen. Easyjet habe zudem ähnliche Maßnahmen wie zuvor schon die Lufthansa angekündigt, um die Folgen der Virusausbreitung auf das Geschäft zu verringern.Anleger beobachten die Situation mit erhöhter Aufmerksamkeit, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link