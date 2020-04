Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Lufthansa -Konzern stelle nach einem heftigen Streit um Kurzarbeit-Regeln seinen Tochter-Flugbetrieb "Germanwings" infrage. Die Gesellschaft aus Köln mit 30 Flugzeugen und rund 1.400 Beschäftigten fliege seit Jahren nicht mehr unter eigenem Namen, sondern sei ausschließlich für die Eurowings unterwegs.Laut Lufthansa-Konzern sei es bislang nicht gelungen, mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo Kurzarbeiter-Regeln für das fliegende Personal zu treffen. Die von der VC angestrebte Übernahme der Kurzarbeiterregelung für die Lufthansa-Piloten könne bei Germanwings angesichts der kritischen wirtschaftlichen Situation nicht dargestellt werden, habe das Unternehmen am Donnerstag weiter mitgeteilt. Die Verhandlungen würden fortgesetzt.Derweil habe die Lufthansa wegen der Corona-Krise ihren Rumpf-Flugplan um zwei Wochen bis zum 3. Mai verlängert. Alle vorherigen Flüge aus dem regulären Plan seien bis zu diesem Termin annulliert worden, habe das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitgeteilt.Der Rumpf-Flugplan stelle pro Woche 18 Interkontinentalflüge von und nach Frankfurt sowie 50 tägliche Verbindungen zwischen deutschen und anderen europäischen Städten sicher. Diese Grundversorgung entspreche rund fünf Prozent der üblichen Verkehrsleistung. Die Lufthansa-Tochter Swiss biete zudem noch drei Flüge pro Woche zum Flughafen Newark bei New York an.Die Aktie der Lufthansa kämpfe derzeit mit der 8-Euro-Marke. Rutsche sie darunter, könnte durchaus noch einmal Druck aufkommen.Auf mittlere bis lange Sicht bleibt die günstig bewertete Lufthansa-Aktie aber nach wie vor sehr attraktiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)Mit Material von dpa-AFX