Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.05.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie erreicht wichtige Hürde - ChartanalyseDie Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) scheiterte Anfang März 2021 am wichtigen Widerstand bei 12,58 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die Aktie unter Druck geraten und habe auf den gebrochenen Abwärtstrend ab April 2019 zurückgesetzt. Nach einem Tief bei 10,00 EUR sei der Wert am 21. April nach oben gedreht. Gestern habe er den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 11,43 EUR erreicht. Ein Ausbruch sei allerdings nicht gelungen. Im langfristigen Kontext befinde sich die Aktie der Lufthansa in einem Bodenbildungsversuch. Der würde aber erst mit einem stabilen Ausbruch über 12,58 EUR gelingen.Ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend würde zu einem kurzfristigen Kaufsignal führen. Die Lufthansa-Aktie könnte dann in Richtung 12,58 EUR ansteigen. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 12,58 EUR. Das rechnerische Ziel läge dann bei 23,14 EUR. Sollte der Wert allerdings unter den kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 10,92 EUR abfallen, würden Abgaben bis zumindest 10,00 EUR und evtl. sogar 7,02 EUR drohen. (Analyse vom 11.05.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:11,198 EUR -0,81% (11.05.2021, 08:30)