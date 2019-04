Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,345 EUR -1,12% (01.04.2019, 13:27)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,385 EUR -1,10% (01.04.2019, 13:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der britische Billigflieger easyJet habe heute erklärt, dass man wegen der Brexit-Sorgen mit einer schwächeren Nachfrage sowie niedrigen Ticketpreisen in Großbritannien und womöglich auch im Rest von Europa rechne. Diese Aussagen würden bei fast allen Branchenvertretern für deutliche Kursrückgänge sorgen. Am stärksten erwische es dabei natürlich die Aktien von easyJet selbst und von Ryanair, da beide Fluglinien stark vom britischen Markt abhängig seien. Die Lufthansa sei hingegen deutlich weniger vom britischen Markt abhängig. Erhöhter Grund zur Sorge bestehe diesbezüglich eher nicht. Allerdings habe sich durch den heutigen Kursverlust das ohnehin etwas angeschlagene Chartbild weiter eingetrübt.Rein fundamental betrachtet sei die Lufthansa-Aktie jetzt schon deutlich unterbewertet. So müsse für das Papier des strategisch sehr gut positionierten Marktführers mit solider Bilanz nur der fünffache Jahresgewinn auf den Tisch gelegt werden. Für langfristig orientierte Anleger sei der DAX-Titel damit sehr verlockend bewertet. Angesichts des angeschlagenen Charts bestehe für Anleger aber vorerst keine Eile für einen Kauf. Zunächst sollte eine Stabilisierung abgewartet werden. Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 16,80 Euro beachten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: