Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Kranich-Airline habe gestern ihre Verkehrszahlen für Dezember sowie das Gesamtjahr 2018 präsentiert. Daraus gehe hervor, dass die Lufthansa mit 142,3 beförderten Passagieren (zehn Prozent mehr als im Vorjahr) erneut die Nummer 1 in Europa gewesen sei. Jedoch habe es bei der Vorlage der Dezember-Daten auch wieder einen Wermutstropfen gegebenDenn während die Auslastung im Passagiergeschäft um 0,5 Pp auf 81,4 Prozent habe gesteigert werden können, habe das Frachtgeschäft erneut enttäuscht. Trotz eines vergrößerten Angebots habe die Verkehrsleistung nur um 0,8 Prozent auf 10,9 Milliarden Tonnenkilometer zugelegt. Die Auslastung habe sich weiter auf nur noch 66,4 Prozent verschlechtert. Die Frachtsparte bleibe also ein ernstzunehmendes Sorgenkind des Luftverkehrskonzerns.DER AKTIONÄR bleibe für die Lufthansa-Aktie positiv gestimmt und rate zum Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: