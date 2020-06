Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa habe im Zuge der Einigung mit der Bundesregierung und anschließend auch mit der EU-Kommission kräftig zulegen können, da dadurch eine Insolvenz in Eigenverwaltung vom Tisch sei. Doch auch dieses jüngste Aufbäumen werde aller Voraussicht nach nicht reichen, um einen Sonderstatus des Unternehmens aufrecht zu erhalten.Denn die Lufthansa-Aktie sei eines der Gründungsmitglieder im DAX gewesen und gehöre seit 32 Jahren ununterbrochen zur deutschen Börsenelite. Doch damit sei es nun vorbei. Die Airline werde in diesem Monat sehr wahrscheinlich ihren Platz im Leitindex für den Immobilienriesen Deutsche Wohnen räumen müssen. Die nächste außerordentliche DAX-Überprüfung finde heute nach Börsenschluss statt.Die Lufthansa befinde sich aktuellen Berechnungen von Index-Experten zufolge weiter auf einem "Fast-Exit"-Platz. Das bedeute, dass Lufthansas am Streubesitz (der indes kürzlich durch den Einstieg des Milliardärs Heinz Hermann Thiele noch weiter gesunken sei) orientierte Marktkapitalisierung von knapp 4,2 Milliarden Euro nicht mehr die Verbleibe-Kriterien für eine Mitgliedschaft im DAX erfülle."Der Aktionär" rät daher unverändert von einem Einstieg auf der Long- oder der Short-Seite ab. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.