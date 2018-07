Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,94 EUR +0,48% (24.07.2018, 08:42)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe.Bis zum Jahreswechsel 2017/18 habe sich die Lufthansa-Aktie in einem lehrbuchmäßigen - charttechnisch 5-welligen - Steigflug befunden. Seither vollziehe der Titel allerdings eine "Rolle rückwärts". In der Spitze habe das Papier von über 31 Euro auf unter 20 Euro nachgegeben. Damit seien 50% der vorangegangenen Aufwärtsbewegung korrigiert worden. Da auf diesem Niveau zudem die Hochs von 2014 bei rund 20 Euro für zusätzlichen Halt sorgen würden, sei die Lufthansa-Aktie derzeit einen Blick wert.Dazu würden auch die quantitativen Indikatoren beitragen. Während sich im Verlauf des Momentums eine positive Divergenz ergebe, liefere der RSI aktuell sogar ein neues Einstiegssignal. Per Saldo werde zumindest eine technische Aufwärtsreaktion wahrscheinlicher. Die verschiedenen Hochund Tiefpunkte bei rund 25 Euro würden dabei ein wichtiges Anlaufziel definieren, denn auf diesem Niveau hätte der Titel gleichzeitig 50% des eingangs beschriebenen Abwärtsimpulses (25,48 Euro) korrigiert. Als Stopp-Loss auf der Unterseite sei dagegen das jüngste Verlaufstief von Anfang Juli (19,81 Euro) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.07.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:20,85 EUR -2,20% (23.07.2018, 17:35)