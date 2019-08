Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,92 EUR -4,75% (15.08.2019, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,005 EUR -3,77% (15.08.2019, 12:46)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der DAX-Titel befinde sich nach wie vor im Sinkflug. Am Donnerstag verliere die Lufthansa-Aktie zwei Prozent und notiere nur noch bei 13,30 Euro. Seit dem Hoch von Anfang 2018 habe der Titel nun exakt 57 Prozent an Wert verloren. Eine riesige Enttäuschung sei auch die langfristige Performance des Papiers.Die charttechnische Situation habe die Aktionäre der Kranich-Airline in Alarmbereitschaft versetzt. Die Angst vor einer Rezession lasse die Lufthansa-Aktie weiter einbrechen. Am Donnerstag rutsche das Papier auf ein neues Zweieinhalb-Jahrestief.Bleibe das Sentiment schwach, werde die Aktie aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen die Unterstützung bei 13 Euro testen. Halte diese bedeutende Marke nicht, könnte es bis auf 11,20 Euro (Tief von Anfang 2017) abwärts gehen.Besonders bitter sei es für die Anleger, die schon lange in Lufthansa investiert seien. In den vergangenen 20 Jahren sei der Aktienkurs um 24 Prozent eingebrochen. Inklusive Dividenden komme man aber auf eine Performance von immerhin plus 41 Prozent.Die Lage bei der Lufthansa sei angespannt wie lange nicht, eine rasche Trendwende unwahrscheinlich.Investierte Anleger sollten den Stopp bei 12,80 Euro beachten, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2019)