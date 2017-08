Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (17.08.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Klarer Gewinner der Air Berlin-Insolvenz! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lufthansa profitiere von der Pleite von Air Berlin. Man werde diverse Teile von Air Berlin übernehmen. Laut dem Börsenexperten sei Lufthansa ein klarer Gewinner der Insolvenz von Air Berlin, vor allem, weil ein Konkurrent verschwunden sei. Die Lufthansa-Aktie mache sich wieder auf den Weg in Richtung Allzeithoch. Sie sei in diesem Jahr mit einem Plus von 70% fast der mit Abstand beste DAX-Wert.Der Aktienprofi sei kein Freund von Luftfahrtgesellschaften. Da sei es immer sehr schwer, Gewinne zu machen. Lufthansa sei in diesem Jahr zwar beeindruckend.Alfred Maydorn empfiehlt die Lufthansa-Aktie auf dem aktuellen Niveau aber nicht zum Kauf, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.08.2017)