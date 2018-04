Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe2017 sei das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte der Deutschen Lufthansa gewesen. Auch der Aktienkurs der Kranich-Airlien habe sich im letzten Jahr hervorragend entwickelt und sei der stärkste Wert im DAX gewesen. Das Jahr 2018 beginne bei der deutschen Fluggesellschaft nun mit einem geringeren Gewinn als Analysten erwartet hätten. Sei nun der passende Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen?Der geringer als erwartet ausgefallene Gewinn belaste die Lufthansa-Aktie, wodurch sich das Chartbild wieder etwas eintrüben dürfte. Angesichts des sehr starken Jahres 2017 dürften die Zahlen für 2018 allesamt wohl wenig spektakulär ausfallen. Grundsätzlich bleibe die Lufthansa jedoch auf einem guten Weg. Die Fluggesellschaft verfüge über eine starke Position in attraktiven Märkten und eine solide Blanz. Die Lufthansa-Aktie sei weiterhin günstig bewertet. Langfristig orientierte Anleger könnten das Papier daher weiterhin im Depot belassen (Stopp: 23,70 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:24,20 EUR -5,51% (26.04.2018, 17:35)