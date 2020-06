Der DAX habe sich um mehr als 50% gegenüber dem Tief von Mitte März erholt und in dieser Woche eine weitere wichtige Widerstandszone durchbrochen: 11.875-Punkte-Bereich. Der Index habe die 12.000-Punkte-Marke getestet, habe sich seither jedoch leicht zurückgezogen. Man solle beachten, dass die 200-Tage-Linie nur geringfügig höher bei 12.080 Punkten zu finden sei. Insgesamt könnte der Bereich, der sich zwischen 12.000 Punkten und der 200-Tage-Linie erstrecke, jetzt ein wichtiger Widerstand darstellen. Man solle jedoch daran denken, dass die Märkte all die schlechten Nachrichten der letzten Zeit ignorieren würden, daher seien auch weitere Kursanstiege nicht auszuschließen. Sollte dies der Fall sein, könnten die Bullen das Fibonacci-Retracement von 78,6% des letzten großen Ausverkaufs anstreben.



Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) erlebe heute einen Aufschwung, da das Unternehmen einigen Zugeständnissen zugestimmt habe, um Rückendeckung für die staatliche Rettungsaktion zu gewinnen. Die Fluggesellschaft habe sich bereit erklärt, einige ihrer Betriebszeiten in wichtigen Drehkreuzen abzugeben. Der Lufthansa-Aufsichtsrat habe dem Deal gestern zugestimmt. Wie das Handelsblatt berichte, würden die Aktionäre voraussichtlich am 25. Juni über die staatliche Rettung abstimmen.



Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) plane, bis zu 2,1 Milliarden EUR in das Elektrofahrzeug-Geschäft in China zu investieren. In anderen Nachrichten sei bekannt gegeben worden, dass das Volkswagen-Werk in Mexiko am 15. Juni wiedereröffnet werde.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe bekannt gegeben, dass der Bau eines neuen Chemiewerks in der chinesischen Provinz Guangdong begonnen habe. Das Werk werde technische Kunststoffe und thermoplastisches Polyurethan herstellen.



Die Finanzaufsicht BaFin habe am Freitag gesagt, dass sie gegen den Vorstandsvorsitzenden von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), Markus Braun, ermittle. Die Ermittlungen würden sich auf die Aktienkäufe beziehen, die einige Zeit vor der Veröffentlichung des Wirecard-Jahresberichts getätigt worden seien. Die Aufsichtsbehörde untersuche, ob diese Käufe gegen die Regeln des Insiderhandels verstoßen hätten oder nicht. (02.06.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erholt sich heute um 3%, so die Experten von XTB.Dies liege jedoch hauptsächlich daran, dass es gestern keine Sitzung in Deutschland gegeben habe und der Index daher einiges aufzuholen habe. Die Stimmung in den anderen Teilen Europas sei ebenfalls positiv, nachdem China die gestrigen Berichte zurückgewiesen habe. Medien hätten berichtet, dass China plane, die Sojabohnenkäufe aus den Vereinigten Staaten zu stoppen.Man sollte jedoch bedenken, dass die Unruhen in den USA nicht nachgelassen hätten, nachdem Trump gedroht habe, mehr Militär einzusetzen. Tatsächlich würden die Medienberichte darauf hindeuten, dass die Unruhen nach der Erklärung von Trump wieder angefacht worden seien. Da die Gewalttätigkeiten nicht nachlassen würden, bleibe das Risiko einer "Martial Law"-Verhängung hoch. Dies könnte ein möglicher Weckruf für die Märkte sein.