Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,70 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 17.04.2018 30,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 16.04.2018 32,00 Buy Commerzbank Malte Schulz 12.04.2018 31,00 Buy UBS Jarrod Castle 06.04.2018 34,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 20.03.2018 - Buy Deutsche Bank Anand Date 20.03.2018 - Halten DZ BANK Dirk Schlamp 16.03.2018 32,55 Kaufen Credit Suisse Neil Glynn 16.03.2018 23,00 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 16.03.2018 29,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 15.03.2018 - Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 15.03.2018 29,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 15.03.2018 28,00 Halten LBBW Per-Ola Hellgren 15.03.2018

Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

26,50 EUR +0,19% (24.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

26,25 EUR -0,62% (24.04.2018, 22:01)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.04.2018/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,00 Euro oder 22,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 26. April ihre Zahlen des ersten Quartals 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Schweizer Bank Credit Suisse: Analyst Neil Glynn hat das Kursziel von 36,93 auf 32,55 Euro gesenkt, die Bewertung aber auf "outperform" belassen. Glynn habe die Schätzung für das Wachstum der Durchschnittserlöse in diesem Jahr von 2 auf 1 Prozent gesenkt. Daraus resultiere wiederum eine um 4 Prozent niedrigere Annahme für den bereinigten operativen Gewinn (EBIT), schrieb der Analyst in einer am 16. März vorliegenden Studie. Die Branche befinde sich in einer späten Phase des Aufwärtszyklus.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Rating für Lufthansa vor Zahlen zum ersten Quartal auf "reduce" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung der Fluggesellschaft dürfte von den anhaltend guten Preistrends in der Branche beeinflusst worden sein, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer Studie vom 17. April. Allerdings dürften die Kosten (ohne Treibstoffkosten) 2018 weniger stark sinken als die Lufthansa kommuniziert habe."Der Aktionär" bleibt für das Lufthansa optimistisch gestimmt. Die Perspektiven würden gut bleiben und die Bewertung sei im Branchenvergleich weiterhin günstig. Anleger könnten zugreifen, der Stopp sollte bei 23,70 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse vom 6. April.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: