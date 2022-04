Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,004 EUR +1,43% (13.04.2022, 17:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,006 EUR +1,58% (13.04.2022, 17:09)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem Klaus-Michael Kühne zum größten privaten Aktionär der Lufthansa aufgestiegen sei, würden sich die Augen der Investoren wieder verstärkt auf die operative Seite richten. Von der Kranich-Airline gebe es dazu keine aktuellen News, aber ein US-Rivale helfe den Papieren europäischer Airlines am Mittwoch auf die Sprünge.Die US-Fluggesellschaft Delta (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8) sehe sich nämlich nach einem Auftaktquartal mit tiefroten Zahlen wieder im Aufwind. "Wir sind im März zur Profitabilität zurückgekehrt", habe Vorstandschef Ed Bastian betont. Das Geschäft habe sich nach dem Dämpfer durch die zu Jahresbeginn grassierende Omikron-Variante rasch wieder erholt.Das nähre Hoffnungen, dass sich auch die Lufthansa in Q1 womöglich besser als gedacht aus der Affäre ziehe. Aktuelle Zahlen werde der MDAX-Konzern dann am 5. Mai veröffentlichen.Die Äußerungen von Delta Air Lines würden durchaus Mut machen. Risikobereite Anleger können daher darauf setzen, dass die stetig steigende Reiselust von Millionen Europäern der Aktie in den nächsten Wochen und Monaten einen (weiteren) Schub verleihen wird, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wichtig sei dabei das Risiko-Management: Der Stoppkurs sollte unbedingt bei 5,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link