Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,055 EUR +0,53% (17.10.2018, 11:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,975 EUR -1,25% (17.10.2018, 11:46)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Heute Morgen geistere eine bemerkenswerte Zahl durch die Medien: Demnach habe es bei der Lufthansa konzernweit 2018 bereits 18.000 Flugausfälle gegeben, dies entspreche 60 pro Tag. Ein Vorstand der Lufthansa gelobe Besserung - darauf würden nach der schwachen Performance des Titels natürlich auch die Aktionäre hoffen.Vorstandsmitglied Harry Hohmeister habe erklärt, dass die Airline künftig deutlich mehr Reservemaschinen einsetzen möchte, um eine derart hohe Zahl an Ausfällen und Verspätungen verhindern zu können. Jedoch sollte es in der aktuell angespannten Marktlage und der bestehenden Lieferprobleme von Airbus und Co auch einige Zeit dauern.Geduld dürfte wohl auch bei den Aktionären gefragt sein. Zwar habe die Aktie gestern trotz eines weiteren Nackenschlags endlich wieder etwas steigen können. Aus charttechnischer Sicht könne jedoch immer noch keine Entwarnung gegeben werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: