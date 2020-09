Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Chef der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA), Alexis von Hoensbroech, zeige sich alles andere als optimistisch für den Geschäftsverlauf im kommenden Jahr. So habe er berichtet, dass das Geschäft aktuell nur sehr schleppend verlaufe.Die Flugbuchungen seien dem AUA-Chef zufolge derzeit "knapp auf Businessplan". Dieser sei aber bereits "sehr konservativ angelegt". Die AUA dürfe daher auf "keinen Fall darunterfallen".Und auch für 2021 gebe es wenig Anlass zum Optimismus. So sei die Buchungslage für Frühling und Sommer 2021 bislang "sehr schlecht". Auch für diesen Zeitraum habe sich die AUA mehr erhofft. Es sei zudem noch eine Aussage gefolgt, welche die Aktionäre der Lufthansa aufhorchen lassen dürfte: Laut von Hoensbroech laufe es bei der Lufthansa und Swiss auch kaum besser.Anleger sollten nach wie vor nicht einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Hierfür böten sich derzeit andere Aktien an. (Analyse vom 11.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.