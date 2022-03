Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 7,90 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 24.03.2022 6,00 Market-perform Bernstein Research Alexander Irving 23.03.2022 7,10 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 22.03.2022 6,30 Verkaufen RBI Bernd Maurer 21.03.2022 6,30 Hold Berenberg Bank Conor Dwyer 16.03.2022 6,65 Neutral UBS Jarrod Castle 07.03.2022 5,20 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 04.03.2022 7,50 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 04.03.2022 6,50 Hold HSBC Andrew Lobbenberg 04.03.2022 4,53 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 03.02.2022



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.03.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,90 Euro oder 4,53 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 3. März die Zahlen zum 4. Quartal 2021 vorgelegt.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 3. März berichtete, habe die Lufthansa im zweiten Corona-Jahr 2021 ihren Verlust dank einer gewissen Erholung des Passagiergeschäfts und eines Milliardengewinns der Frachtsparte Lufthansa Cargo um zwei Drittel auf rund 2,2 Milliarden Euro reduzieren können. Der bereinigte operative Verlust (bereinigtes EBIT) habe sich um 57 Prozent auf gut 2,3 Milliarden Euro verringert und damit etwas höher gelegen als von Analysten im Schnitt erwartet. Ohne die Kosten für den Konzernumbau samt der Streichung tausender Arbeitsplätze hätte der bereinigte operative Verlust knapp 1,8 Milliarden Euro betragen.Die Lufthansa stelle sich angesichts des Ukraine-Kriegs nach zwei verlustreichen Pandemiejahren auf eine weitere schwierige Zeit ein. "Wir sind sehr sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben wird", habe Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Jahresbilanz für 2021 am 3. März in Frankfurt gesagt. Allerdings hätten große Ungewissheiten rund um die Entwicklungen in der Ukraine, die Folgen des Konflikts sowie der unsichere weitere Verlauf der Pandemie eine detaillierte Finanzprognose momentan nicht zulassen. Ob die Lufthansa 2022 in die Gewinnzone zurückkehre, habe der Vorstand offen gelassen. Er habe lediglich eine weitere Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt. So lägen die Buchungen für die Oster- und Sommerferien fast auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der DZ BANK, die den fairen Wert für den Titel nach Geschäftszahlen von 7,50 Euro genannt und die Einstufung auf "kaufen" belassen hat. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine seien jedoch die Ölpreis- und Nachfragerisiken gestiegen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am 4. März vorliegenden Studie. Die jüngsten Buchungszahlen seien aber vielversprechend und im laufenden Geschäftsjahr sollte eine weitere spürbare Geschäftsbelebung zu erwarten sein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: