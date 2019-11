Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 14,80 Sell Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 20.11.2019 20,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 14.11.2019 16,50 Halten Nord LB Wolfgang Donie 12.11.2019 12,70 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 08.11.2019 17,00 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 08.11.2019 16,60 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 08.11.2019 17,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 08.11.2019 20,00 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 08.11.2019 19,00 Neutral Independent Research Sven Diermeier 08.11.2019 16,24 Neutral Credit Suisse Neil Glynn 07.11.2019 16,30 Hold Kepler Cheuvreux - 07.11.2019 14,00 Sector Perform RBC Capital Markets Damian Brewer 07.11.2019 18,00 Buy UBS AG Jarrod Castle 07.11.2019



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,20 EUR -0,35% (21.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,135 EUR -0,49% (21.11.2019, 19:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.11.2019/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 20,00 Euro oder 12,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 7. November die Zahlen zum 3. Quartal 2019 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. November zu entnehmen ist, habe die Lufthansa im wichtigen Sommerquartal trotz eines Gewinnrückgangs im Tagesgeschäft insgesamt besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 2 Prozent auf knapp 10,2 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn sei hingegen um 8 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zurückgegangen. Unter dem Strich habe der Konzern mit 1,15 Milliarden Euro sogar 4 Prozent mehr verdient als ein Jahr zuvor, da sich Geschäfte zur Preisabsicherung positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hätten.Der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) solle in diesem Jahr wie geplant 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro erreichen, habe der DAX-Konzern am 7. November in Frankfurt mitgeteilt. Vorstandschef, Carsten Spohr, habe sein Gewinnziel bereits Ende Juni gekappt. Nachdem die zuletzt gebeutelte Billigtochter Eurowings erste Fortschritte machte, kündigte das Management nun weitere Sparprogramme für die Töchter Austrian, Brussels Airlines und Lufthansa Cargo an, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von HSBC. Die britische Investmentbank hat den Titel nach besseren Ergebnissen im 3. Quartal von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 20 Euro angehoben. Die Branchenstruktur und konzernspezifische Faktoren verbesserten sich, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am 8. November vorliegenden Studie. Das Wirtschaftsumfeld sei noch schwach, habe möglicherweise aber die Talsohle erreicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: