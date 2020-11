Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 8,60 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 18.11.2020 9,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 18.11.2020 9,40 Neutral Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 13.11.2020 12,70 Buy Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 12.11.2020 4,60 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 11.11.2020 4,60 Underperform Merrill Lynch Muneeba Kayani 11.11.2020 5,00 Underweight Morgan Stanley Carolina Dores 10.11.2020 5,10 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 06.11.2020 6,00 Sell Berenberg Bank Adrian Yanoshik 06.11.2020 6,50 Verkaufen NORD/LB Wolfgang Donie 06.11.2020 6,00 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.11.2020 5,30 Sell UBS AG Jarrod Castle 05.11.2020



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,516 EUR +0,32% (20.11.2020, 13:14)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,528 EUR +0,53% (20.11.2020, 12:59)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol Deutschland: LHA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.11.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol Deutschland: LHA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 12,70 Euro oder 4,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 5. November die Zahlen zum 3. Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. November 2020 hätten der Geschäftseinbruch in der Corona-Krise und die Stilllegung vieler Flugzeuge der Lufthansa im Sommer einen noch höheren Milliardenverlust eingebrockt als gedacht. Unter dem Strich habe im 3. Quartal ein Minus von fast zwei Milliarden Euro gestanden. Während die Lufthansa im operativen Geschäft - wie bereits bekannt - einen Verlust (bereinigtes EBIT) von knapp 1,3 Milliarden Euro verzeichnet habe, hätten Abschreibungen auf stillgelegte Passagierjets und Finanzgeschäfte zur Absicherung der Treibstoffpreise das Nettoergebnis zusätzlich nach unten gezogen.Angesichts der schwachen Ticketnachfrage wegen der Corona-Pandemie wolle der Konzern im 4. Quartal weiterhin höchstens ein Viertel der Vorjahreskapazität anbieten. Der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr wolle den Mittelabfluss im operativen Geschäft im vierten Quartal auf 350 Millionen Euro begrenzen. Im Laufe des nächsten Jahres soll der operative Mittelzufluss wieder ins Positive drehen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Kepler Cheuvreux. Das Analysehaus hat das Kursziel von 6,80 auf 12,70 Euro nach oben geschraubt und den Titel von "reduce" auf "buy" hochgestuft. Angesichts der Impfstoffperspektive sei ein schwaches Wintergeschäft wohl kein Belastungsfaktor mehr für die Papiere europäischer Fluggesellschaften, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am 12. November vorliegenden Studie. Ruxandra Haradau-Doser rechne mit einer deutlichen Erholung im Luftverkehr im kommenden Sommer.Die niedrigste Kursprognose für Lufthansa kommt dagegen u.a. von der Schweizer Bank Credit Suisse, die die Einstufung für die Aktie der Airline auf "underperform" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen hat. Einige weltweit führende Fluggesellschaften hätten die jüngsten Erfolge mit Corona-Impfstoffkandidaten und die sich aufhellenden Geschäftsaussichten recht schnell für Kapitalerhöhungen zur "Reparatur" ihrer angegriffenen Bilanzen genutzt, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am 11. November vorliegenden Branchenstudie.So hätten die Bonitätsexperten das langfristige Rating der Lufthansa um eine Stufe auf BB- gesenkt. Der Ausblick sei negativ. Nach Ansicht von S&P dürfte die Erholung des globalen Luftverkehrs langsamer verlaufen als zunächst erwartet. Die Experten würden nicht glauben, dass die bisherigen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung ausreichen würden, um die Einnahmeausfälle durch den massiven Rückgang des Passagieraufkommens auszugleichen. Wegen den "beträchtlichen Unsicherheiten über die Entwicklung der Finanzkennzahlen" habe S&P zudem den negativen Ausblick bestätigt.Die Herunterstufung durch S&P belegt einmal mehr: Trotz der jüngsten Hoffnungsschimmer von BioNTech und Moderna bleiben die Risiken bei der Lufthansa hoch, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?