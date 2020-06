Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 17.06.2020 9,50 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 17.06.2020 6,25 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 16.06.2020 8,00 Sell Berenberg Bank William Fitzalan Howard 11.06.2020 5,85 Sell UBS AG Jarrod Castle 10.06.2020 4,50 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 09.06.2020 5,70 Sell Deutsche Bank Jaime Rowbotham 04.06.2020 8,00 Verkaufen NORD/LB Wolfgang Donie 04.06.2020 9,50 Reduce Oddo BHF Yan Derocles 04.06.2020 6,50 Kauf DZ BANK Dirk Schlamp 03.06.2020 6,10 Sell Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 03.06.2020



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,924 EUR +0,10% (19.06.2020, 13:08)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,924 EUR +0,57% (19.06.2020, 12:54)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.06.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 Euro oder 4,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 3. Juni die Zahlen zum ersten Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. Juni habe die Corona-Krise dem Lufthansa Konzern einen Milliardenverlust im ersten Quartal eingebrockt. Unter dem Strich habe ein Minus von 2,1 Milliarden Euro gestanden nach einem saisontypischen Minus von 342 Millionen ein Jahr zuvor. Eine Prognose für das Gesamtjahr traue sich der Vorstand weiterhin nicht zu, erwarte aber unverändert einen signifikanten Rückgang des operativen Ergebnisses.Die Lufthansa bereite ihre Mitarbeiter trotz ihrer geplanten Rettung durch den Staat in der Corona-Krise auf herbe Einschnitte vor. "Angesichts der absehbar nur sehr langsam verlaufenden Erholung der Nachfrage müssen wir nun mit tiefgreifenden Restrukturierungen gegensteuern", habe Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal gesagt. Das Management wolle die Stückkosten gegenüber dem Vorkrisenniveau "deutlich" senken. Genauere Angaben zu einem Stellenabbau habe die Lufthansa zunächst nicht gemacht.Um Kredite und Zinsen zügig zurückzahlen zu können, werde das Unternehmen seinen freien Barmittelzufluss im Vergleich zur Zeit vor der Krise deutlich steigern müssen, habe Vorstandsmitglied Thorsten Dirks gesagt. Dabei erwarte die Lufthansa nur eine schrittweise anziehende Nachfrage nach Flugreisen. Während zuletzt fast 700 der 763 Flugzeuge des Konzerns am Boden gestanden hätten, dürften auch im kommenden Jahr noch 300 und im Jahr 2022 noch 200 Maschinen nicht fliegen, schätze das Management. Für 2023 erwartet der Vorstand weiterhin eine um 100 Flugzeuge verkleinerte Flotte, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für Lufthansa kommt dagegen von Barclays. Die britische Investmentbank hat das Kursziel für die Airline-Aktie von 6,20 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "underweight" belassen. Die beiden Wörter "Schuldentilgung" und "Restrukturierung" würden in mindestens den nächsten drei Jahren die Gespräche über die Fluggesellschaft dominieren, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am 9. Juni vorliegenden Studie. Savjani habe in ihre Schätzungen nun das staatliche Rettungspaket und die Restrukturierung in ihr Bewertungsmodell eingearbeitet und entsprechend ihre Ergebnisschätzungen (EBIT und EPS) gesenkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: