Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (06.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) unter die Lupe.Nach dem Bilanzbetrug sei das Papier des chinesischen Unternehmens tief gefallen. Dass irgendwann eine Gegenbewegung nach den krassen Verlusten einsetze, sei normal. Wann diese komme und wie stark sie ausfalle, könne niemand vorhersagen. Wie nachhaltig diese sei, lasse sich ebenfalls kaum abschätzen. Gier und die Angst, etwas zu verpassen, würden in solchen Situationen stets eine Rolle spielen. Sicher sei da nur, dass mit deutlich erhöhter Volatilität zu rechnen sei.Ein gefallener Hoffnungsträger wie Luckin Coffee ziehe naturgemäß Zocker an. Kurzfristige Long-Spekulationen könnten zu einem Momentum führen, das durch Leerverkäufer, die ihre Positionen schließen müssten, noch verstärkt werde. Schließlich könne ein Spekulant auf der Long-Seite mit Aktien maximal seinen Einsatz verlieren. Der Verlust bei Leerverkäufen sei hingegen potenziell unbegrenzt.Einige Anleger dürften auch darauf spekulieren, dass das Ausmaß des Betrugs womöglich nicht ganz den Kursverlust rechtfertige. Auch Übernahme-Spekulationen kämen naturgemäß auf. Seriöse Prognosen diesbezüglich würden sich derzeit nicht treffen lassen. Hinzu komme zumindest bei privaten Anlegern die oft beobachtete Neigung, Verluste nicht zu realisieren, sondern nach einem Crash den Einstandskurs durch Nachkäufe zu senken.Der Kursanstieg bei Luckin Coffee sei losgelöst von einem möglichen Delisting zu betrachten. Fundamentale Neuigkeiten gebe es nicht. Die Luckin Coffee-Aktie sei nach dem Betrug zu einem Spielball für Zocker geworden und daher kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link