Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

5,46 EUR +11,20% (08.06.2020, 13:53)



NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

5,51 USD +36,05% (05.06.2020)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LK



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (08.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) unter die Lupe.Nach dem jüngsten Artikel zum Betrugsfall Luckin Coffee habe ein Leser dem "Aktionär" geschrieben, es habe sehr wohl fundamentale Änderungen gegeben. Luckin habe vergangene Woche Quartalszahlen veröffentlicht. Es habe eine enorme Umsatzsteigerung und eine Verlustreduzierung gegenüber dem Vorjahr gegeben. Das Problem: Der Leser sei wohl ein Opfer von Fake News geworden.Weder vom Unternehmen selbst noch auf Bloomberg oder seitens anderer führender Primär- und Sekundärquellen gebe es eine Meldung zu neuen Luckin Coffee-Zahlen. Lediglich die deutsche Finanzseite finanzen.net habe am Freitag gemeldet: "Luckin Coffee hat am 03.06.2020 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet." Im Text würden Zahlen folgen, die sich nach gründlicher Recherche nicht mal ansatzweise verifizieren lassen würden.Anders als im Text behauptet, habe es dieser Tage bei Luckin offenbar keine "vierteljährliche Finanzkonferenz" und keine Zahlen gegeben. finanzen.net habe sich auf "Aktionär"-Anfrage bislang nicht zu den offenkundig falschen Zahlen geäußert.Anleger seien gut beraten, nicht alles zu glauben, was irgendwo im Internet stehe. "Der Aktionär" sei das Leitmedium für Aktienkultur in Deutschland. Nicht nur im Heft, auch für die Homepage würden täglich mehrere Finanzredakteure persönlich an Texten arbeiten. Grundlage für Einschätzungen zum Börsengeschehen seien erstklassige, internationale Quellen und jahrzehntelange Börsenerfahrung. Luckin Coffee arbeite gerade einen Betrug im dreistelligen Millionen-Dollar-Umfang auf. Ja, die Aktie sei zuletzt deutlich gestiegen. Nein, es gebe keine aktuellen Zahlen. Es sei für Außenstehende nicht mal ansatzweise klar, ob und wie es mit dem Unternehmen weitergehe. Eine seriöse Einschätzung sei schlichtweg nicht möglich.Die Luckin Coffee-Aktie ist derzeit ein reiner Spielball für Spekulanten und daher kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Wer zocken wolle, sollte sich zumindest der Risiken bewusst sein und wissen, wie das Spiel gespielt werde - oder einfach die Finger von Luckin Coffee lassen. (Ausgabe vom 08.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link