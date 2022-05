Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Das Unternehmen habe am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die nackten Kennziffern seien dabei aber in den Hintergrund gerückt, da Lucid Group zusätzlich Details zu seinem Preismodell und den Bestellungen bekanntgegeben habe.Konkret habe der Elektroautobauer im ersten Quartal einen Verlust von 597,5 Mio. USD bei Erlösen i.H.v. 57,7 Mio. USD erzielt. Analysten hätten zuvor im Schnitt einen Verlust von 407,5 Mio. USD bei einem Umsatz von 55,6 Mio. USD auf dem Zettel gehabt. Während Lucid Group damit die Umsatzprognose übertroffen habe, sei der Verlust höher als erwartet ausgefallen.Geldsorgen müsse sich das US-Unternehmen aber nicht machen: Zum Ende des ersten Quartals habe Lucid Group über einen Barmittelbestand von rund 5,4 Mrd. USD verfügt. CFO Sherry House zufolge, sei damit die Finanzierung bis weit in das Jahr 2023 gesichert. Zudem hebe der Autohersteller die Preise für seine Air-Modelle an. Jeder Kunde, der ab dem ersten Juni ein neues Auto bestelle, werde je nach Ausstattungsvariante verschiedenen zwischen 10 bis 12% tiefer in die Tasche greifen müssten. Für Bestellungen bis Ende Mai sowie alle bisherigen Orders bleibe der aktuelle Preis allerdings bestehen.Die Q1-Zahlen könnten sich sehen lassen. Nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um gut 54% eingebrochen sei, sei die Lucid Group-Aktie auf dem aktuellen Niveau aus Sicht des "Aktionärs" wieder eine Wette wert. Allerdings sollten Anleger einen langen Atem und starke Nerven mitbringen, da die Kursentwicklung volatil bleiben dürfte, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link