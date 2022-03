NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

26,65 USD +4,96% (22.03.2022, 21:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (23.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Die Lucid Group-Aktie arbeite derzeit weiter an der Bodenbildung. Eine Gegenbewegung nach oben sei nach den deutlichen Kursverlusten seit Jahresbeginn zwar möglich. Der Hersteller von Elektro-Pkw sei als Start-up aber noch immer halb so hoch bewertet wie der gesamte VW-Konzern. Auch wenn die Lucid Group eine interessante Technologie zu bieten habe, sei das Unternehmen ganz einfach zu hoch bewertet. Die Aktie sei daher allenfalls für Trader interessant, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.03.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lucid Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:24,05 EUR -0,21% (23.03.2022, 13:11)