Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (05.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Der E-Autobauer Lucid Motors habe einen starken Jahresauftakt gehabt. Nach einer Hochstufung der Citigroup sei die Aktie deutlich angesprungen. Seit Dienstag würden die steigenden Anleiherenditen vor allem Wachstumswerte unter Druck setzen - so auch die Lucid-Aktie. Dennoch bleibe der Newsflow positiv. Nun gebe es genauere Details zur Europa-Expansion.Lucid plane, noch in diesem Jahr mit dem Verkauf seiner Autos in Europa zu beginnen. Das Unternehmen habe die Expansion am Dienstag angekündigt, nachdem ein Twitter -Nutzer gefragt habe, ob ein Bild einiger neuer Lucid-Besitzer in Großbritannien zu sehen sei."Die Expansion in europäische Märkte wird dieses Jahr beginnen. Über länderspezifische Lieferinformationen werden wir Sie auf dem Laufenden halten", habe das Unternehmen als Antwort getwittert.Im Januar 2020 habe Lucid damit begonnen, in 15 europäischen Ländern Online-Reservierungen für sein Flaggschiff, die Lucid Air Limousine, entgegenzunehmen.Die Bewertung von Lucid sei mehr als sportlich, jedoch zähle der Konzern mit seiner Hard- und Software sicherlich zur Crème de la Crème im E-Mobility-Sektor. Der Verkaufsbeginn in Europa wäre ein weiterer Meilenstein.Lucid bleibt ein spannender Titel für die Watchlist, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2022)