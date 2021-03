Dies wird auch Lordstown Motors unabhängig von den Betrugsvorwürfen treffen, weshalb Anleger vorerst die Aktie meiden sollten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2021)



Kurzprofil Lordstown Motors Corp.:



Lordstown Motors Corp. (ISIN: US54405Q1004, WKN: A2QGHG, NASDAQ-Ticker-Symbol: RIDE) ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Sein Fahrzeug, der Lordstown Endurance, ist ein elektrischer Pickup-Truck. Sein In-Wheel Drive System nutzt vier Nabenmotoren mit integrierter Software. Der Nabenmotor ist ein Elektromotor, der in die Nabe eines Rades eingebaut wird und dieses direkt antreibt. Die integrierte Software des Unternehmens überwacht und regelt jedes Rad. Das Telematiksystem des Unternehmens liefert den Eigentümern eine Reihe von Daten für das Flottenmanagement. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind auf den kommerziellen Flottenmarkt ausgerichtet. (12.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lordstown Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Automobilherstellers Lordstown Motors Corp. (ISIN: US54405Q1004, WKN: A2QGHG, NASDAQ-Ticker-Symbol: RIDE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 17. April wolle das Elektroauto-Startup Lordstown Motors beim San Felipe 250, einem durch den mexikanischen Bundesstaat Baja California führenden Wüstenrennen, an den Start gehen. Dort möchten die Macher beweisen, welche Qualitäten der Elektro-Pickup habe. Für den Shortseller Hindenburg Research dürfte das nur Show sein. Er halte die Lordstown-Aktie für völlig überteuert.Hindenburg habe am Freitag mitgeteilt, dass eine Short-Position auf Lordstown Motors eröffnet worden sei. Das schicke die Aktie, die in den letzten Wochen schon sehr stark an Wert verloren habe, noch tiefer in den Keller."Lordstown ist ein SPAC für Elektrofahrzeuge ohne Umsatz und ohne verkaufsfähiges Produkt, von dem wir glauben, dass es die Anleger sowohl hinsichtlich seiner Nachfrage als auch seiner Produktionskapazitäten in die Irre geführt hat", habe Hindenburg gesagt."Unsere Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und eine umfassende Dokumentenprüfung zeigen, dass die Bestellungen des Unternehmens weitgehend fiktiv sind und als Stütze für die Kapitalbeschaffung und die Verleihung von Legitimität dienen", schreibe Hindenburg.Lordstown Motors erinnere damit an Nikola im Herbst 2020. Der Bauer von Elektro-Trucks habe sich ebenfalls schweren Betrugsvorwürfen von Hindenburg ausgesetzt gesehen, was zum Rücktritt des Gründers geführt habe. Zwar hätten diese Vorwürfe zum Teil entkräftet werden können, doch die Aktie befinde sich seitdem in einem stabilen Abwärtstrend. Von 90 Dollar sei der Kurs auf mittlerweile rund 17 Dollar gefallen.Wie bei den meisten SPACs im Elektromobilitätssektor seien auch bei Lordstown Motors vor Monaten Mondpreise aufgerufen. Diese Luft entweiche langsam oder teilweise etwas schneller aus den Aktien.