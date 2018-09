SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

CHF 322,00 +0,34% (20.09.2018, 10:15)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (20.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Lonza habe die Erweiterung des Ibex-Projekts um zwei neue Bestandteile angekündigt: Ibex Design und Ibex Develop, beide mit Standort Visp, in der Schweiz. Ibex Design decke die frühe Entwicklungsphase neuer Biologika bis zur klinischen Phase I ab. Ibex Develop unterstütze den Übergang von der klinischen Phase II zur Vermarktung und solle sicherstellen, dass der Zulassungsantrag für ein neues Präparat innerhalb von 22 Monaten ab der Prozesscharakterisierung erfolgen könne. Beides diene dazu, den Prozess der Arzneimittelvermarktung weiter zu optimieren und zu beschleunigen.Nach der gemeinsamen Ankündigung von Lonza und Sanofi (NR) im Februar 2017 bezüglich des Baus eines neuen, groß angelegten Produktionsstandorts für Biologika in Visp, mit einem Investitionsvolumen von CHF 290 Mio. (zu 50% von Lonza getragen), bedeute die heutige Mitteilung eine weitere Großinvestition in Höhe von CHF 400 Mio. bis 2020. Das Ibex-Projekt stelle ein innovatives Entwicklungs- und Fertigungskonzept für Biologika dar, das sich durch ein hohes Maß an Flexibilität beim Anlagenbau auszeichne und zugleich Lonzas Know-how am Hauptstandort Visp in vollem Umfang ins Spiel bringe.Die heutige Investition sei für Lonza ein logischer Schritt, der das Angebot des Unternehmens entlang der Wertschöpfungskette im Biologika-Outsourcing verbessere. Nach Ansicht des Analysten hätten die Stärken von Lonza vor allem in der Herstellung von cGMP-Biologika und den anschließenden Tests gelegen, während die vorklinischen und Entwicklungsphasen nicht zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gezählt hätten. Die heutige Ankündigung biete Lonza mittelfristig neue Chancen und unterstütze das Unternehmen beim Erreichen des ehrgeizigen Umsatzziels von CHF 7,5 Mrd. ab 2022 (organische Umsatzwachstumsrate im mittleren bis hohen einstelligen Bereich).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lonza-Aktie:285,20 EUR +0,35% (20.09.2018, 09:03)