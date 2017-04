Börse Frankfurt-Aktienkurs Lonza-Aktie:

182,588 EUR +3,05% (25.04.2017, 08:37)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

201,90 CHF +3,54% (25.04.2017, 10:47)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (25.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zwischenbericht ihr Anlagevotum für die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Pharma & Biotech: Starke Zahlen in den Segmenten Mammalian Manufacturing, Clinical Development und Licensing. Besonders positiv bewerte Bänziger die Trendumkehr bei Chemical Manufacturing, was für die Zukunft zuversichtlich stimme. Der einzige Negativpunkt sei das FDA-Warnschreiben, das Lonza wegen Qualitätsproblemen am Standort Walkersville (Bioscience) erhalten habe. Dessen Effekt auf die Finanzdaten dürfte aber minimal ausfallen.Auch das Segment Specialty Ingredients komme gut voran, wenn auch vermutlich sehr viel langsamer als Pharma & Biotech. Die Rentabilität des Segments habe sich ebenfalls verbessert, wohl nicht zuletzt dank der Akquisition von InterHealth. Das Agro-Geschäft hingegen entwickle sich nach wie vor eher schleppend.Der Abschluss der Kapitalerhöhung werde noch immer in Q2 17 erwartet, außer den bereits in der GV-Einladung genannten Details sei aber nichts Neues bekannt.Das Management erhöhe den Ausblick 2017 für Lonza alleine (in Lokalwährung): hohes (statt mittleres) einstelliges Umsatzwachstum, Kern-EBITDA von über CHF 1 Mrd., zweistelliges Kern-EBIT-Wachstum (deutlich über Umsatzplus).Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Lonza-Aktie. Das Kursziel von CHF 181 werde überprüft. (Analyse vom 25.04.2017)Börsenplätze Lonza-Aktie: