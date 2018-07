Börse Frankfurt-Aktienkurs Lonza-Aktie:

259,30 EUR +5,11% (25.07.2018, 10:21)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

302,20 CHF +6,37% (25.07.2018, 12:13)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (25.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Ergebnissen ihr bisheriges Anlagevotum für die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr habe die Analysten wie die Konsensprognose übertroffen. Lonza habe seine Segmentberichterstattung geändert, so dass die Werte der Analystin mit den publizierten Zahlen nicht wirklich vergleichbar seien. Auf Basis der bisherigen Segmentstruktur habe der Umsatz von Pharma & Biotech 3% und derjenige von Specialty Ingredients 5% höher gelegen als von Bänziger erwartet.Das ausgewiesene EBIT habe 12% über den Analystenerwartungen, das Kern-EBIT 16% über der Analysten- bzw. 2% über der Konsensprognose gelegen. Pharma & Biotech habe seine Kern-EBIT-Marge um 310 Bp (J/J) steigern können, während der entsprechende Wert bei Specialty Ingredients um 130 Bp zurückgegangen sei (beide Zahlen inkl. Capsugel auch in H1 17).Als Folge dieser Verbesserungen habe das Management den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 nach oben korrigiert. Auf vergleichbarer Basis werde jetzt ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen (neu) einstelligen Bereich und eine Kern-EBITDA-Marge von 26% (+100 Bp) erwartet. Für 2020 werde zudem von einem ROIC im zweistelligen Bereich ausgegangen.Nächster Kursimpuls: CMD am 24.-26. September 2018Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Lonza-Aktie. Das Kursziel von CHF 255 werde geprüft. (Analyse vom 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie: