Unlängst zeigte sich auch Bloomberg sehr beeindruckt vom Wachstum Trustlys. 2016 wurde eine Vorgabe zur Verdopplung der Anzahl der Mitarbeiter gemacht, die wir nun auch sehen können. Bereits Anfang des Jahres 2018 konnte Trustly feierlich die Verpflichtung des 200. Mitarbeiters verkünden.



Trustly Group AB wurde 2008 gegründet und beschäftigt heute rund 166 Mitarbeiter. Trustly Group AB bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Geld von und auf Konten bei über 3.000 Banken in 29 europäischen Märkten zu überweisen. Es wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde lizenziert und wurde bereits im April in den ersten Sonderbericht FT1.000: Europas am schnellsten wachsende Unternehmen" der Financial Times aufgenommen.



Der Anbieter Trustly steckt hinter vielen Pay and Play Diensten, die in fast allen Bereichen der Online-Angebote vorkommen. Dies können Browserspiele, Casinos oder Zeitungsportale sein. Wie bezahlt man etwa im Online Casino ohne Konto? Der Bezahldienst bietet hier eine einfache Lösung, welche eine direkte Verbindung zum Online-Banking herstellt und langwierige Verifizierungsprozesse teilweise überflüssig macht.



"Wir sind stolz darauf, dass unsere harte Arbeit anerkannt wird und wir eine Quelle der Inspiration sein können", heißt es in einer Erklärung von Oscar Berglund, Chief Executive Officer der Trustly Group AB, die auch Niederlassungen in Spanien, Malta, Deutschland und Großbritannien hat. "Europa ist die Heimat vieler der besten Unternehmer und Start-ups der Welt, und sie müssen gefördert werden, damit sie global expandieren können. Wir werden unseren Service weiter entwickeln, um Unternehmen und Verbrauchern in der Region die beste Online-Banking-Zahlungsmethode anzubieten." (21.12.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das schwedische Finanztechnologieunternehmen Trustly Group AB wurde von der Londoner Börse als eines der inspirierendsten und am schnellsten wachsenden kleinen und mittleren Unternehmen in Europa anerkannt.Die in Stockholm ansässige Trustly Group AB bietet eine Reihe von Online-Banking- und E-Payment-Dienstleistungen an und wurde am Dienstag mit der Aufnahme in die neueste Ausgabe des 1.000 Companies To Inspire-Berichts der Londoner Börse geehrt, in dem Unternehmen ausgezeichnet wurden, die in den letzten drei Jahren ein positives Umsatzwachstum erzielt und dabei die Konkurrenz aus den Ländern übertroffen hatten.