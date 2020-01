Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz eines leicht enttäuschenden Dezembers (145.000; Konsens: 160.000) lag die Zahl der durchschnittlich neugeschaffenen Stellen in den USA im abgelaufenen Jahr mit rund 175.000 pro Monat nur knapp unterhalb des 10-Jahresdurchschnitts (rund 188.000), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zwar habe die Jahresrate der durchschnittlichen Stundenlöhne im Jahr 2019 bis November kontinuierlich über der 3%-Marke gelegen, ab der die FED einen positiven Effekt der Lohnentwicklung auf die Inflation unterstelle. Gleichwohl sei der Trendverlauf zuletzt erkennbar rückläufig gewesen. Im Dezember sei die Jahresrate sogar erstmals seit Juli 2018 wieder unter 3% gesunken. Somit dürften die FOMC-Mitglieder genau beobachten, wie sich das Lohnwachstum im Jahr 2020 entwickele. Obwohl die Analysten in diesem Jahr eine weitere Abschwächung der Arbeitsmarktdynamik erwarten würden, würden sie nicht damit rechnen, dass die Jahressrate der durchschnittlichen Stundenlöhne spürbar unter 3% fallen werde.Das auch im Marktkonsens deutlich höher erwartete Lohnwachstum habe die Hoffnungen auf mögliche Leitzinssenkungen in den USA genährt. Dies habe die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen wieder unter 1,85% rutschen lassen. (13.01.2020/ac/a/m)