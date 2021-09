Besonderheiten der iGaming-Branche

Nachteile eines Börsengangs

Denn ein Börsengang bringt immer auch gewisse Nachteile mit sich. Zunächst einmal fallen erhebliche Kosten für die Erstemission an. Bei dem langwierigen Prozess, der oft länger als ein Jahr dauert, fallen insbesondere Gebühren für die Rechtsberatung sowie für die Zusammenarbeit mit einem Finanzinstitut an. Darüber hinaus müssen börsennotierte Unternehmen auch deutlich höhere bürokratische Anforderungen erfüllen. Dazu gehören detaillierte Geschäftsberichte, externe Prüfungen der Bücher und verschiedene andere Vorgaben. Vor allem kann der Börsengang aber auch einen Kontrollverlust bewirken. Während die Inhaber einer Personengesellschaft weitgehende Handlungsfreiheit genießen, muss die Führung eines börsennotierten Unternehmens auch gegenüber den Anlegern eine Verantwortung übernehmen. Häufig übernehmen Großanleger einen erheblichen Teil der Papiere und versuchen dann, Einfluss auf die Strategie des Unternehmens auszuüben. Deshalb ist es nicht selbstverständlich, ein Unternehmen öffentlich zu notieren, auch wenn die theoretischen Voraussetzungen dafür vorliegen.



Was spricht dennoch für einen Börsengang

Dennoch gibt es einiges, das für einen Börsengang von iGaming-Firmen spricht. Denn es gibt kaum eine andere Möglichkeit, so schnell an so viel Kapital zu kommen. Zudem ist das Risiko deutlich geringer, als wenn zusätzliche Liquidität durch einen Kredit beschafft wird. Und diese Liquidität können iGaming-Firmen auch nutzen. Denn der Markt ist hart umkämpft und über die Vorherrschaft entscheiden nicht zuletzt auch die technischen Kapazitäten. In dieser Branche zahlt es sich aus, in Innovationen zu investieren. Kürzere Ladezeiten, schnellere Bearbeitung von Zahlungen oder überlegene Bildqualität bei Spielen - all diese Faktoren können dazu beitragen, sich von der Konkurrenz abzuheben. Und auch das Image spielt für iGaming-Firmen eine besonders große Rolle. Traditionell begegnen Teile der Gesellschaft dem Glücksspiel eher skeptisch. Unseriöse Anbieter mit Sitz in Steuerparadiesen tun ihr Übriges, um das Ansehen der Branche in Mitleidenschaft zu ziehen. Das macht es schwieriger, Top-Personal für Positionen im Management zu rekrutieren. Das Prestige einer börsennotierten Holding kann diese Aufgabe deutlich erleichtern.



Letztendlich hängt es daher von den individuellen Umständen eines iGaming-Unternehmens ab, ob ein Börsengang sinnvoll ist. Erfolgsbeispiele gibt es jedenfalls genug. Die 888 Holdings mit Sitz in Gibraltar war 2005 eines der ersten iGaming-Unternehmen, das den Gang an die Börse wagte. Heute ist 888 Holdings im FTSE 250 gelistet und ist einer der Marktführer im Vereinigten Königreich. Die schwedische Betsson-Group ging ebenfalls kurz nach der Jahrtausendwende an die Börse und weist heute eine Marktkapitalisierung von rund zehn Milliarden US-Dollar auf. Große Träume wie diese werden für iGaming-Firmen durch einen Börsengang mit Sicherheit etwas leichter gemacht. (02.09.2021/ac/a/m)









Die meisten iGaming-Unternehmen haben ihre Existenz innerhalb der letzten zwanzig Jahre als Start-up begonnen. Angesichts der großen Anzahl an Tech-Startups, die in dieser Zeit an die Börse gegangen sind, ist es zunächst überraschend, dass einige der erfolgreichsten iGaming-Unternehmen sich dagegen entschieden haben. Der Grund hierfür liegt vermutlich in einigen Besonderheiten der Branche. Dazu gehört unter anderem der zuverlässige Cash Flow. Im Gegensatz zu vielen anderen Start-ups sind iGaming-Unternehmer während der Wachstumsphase nicht auf ständige Finanzspritzen angewiesen. Der plötzliche Kapitalzufluss ist aber der Hauptgrund, warum Unternehmen an die Börse gehen. Diese Vermutung bestätigten auf Anfrage auch einige Kenner der Branche. Der Deutsche Casino-Komplettführer www.nodepositfriend.com war folgender Meinung: "Für iGaming-Unternehmen mit einer vorausschauenden Führung ist ein Börsengang oft völlig überflüssig. Die Marketingstrategie basiert meist auf Boni und Freispielen und ist daher äußerst kosteneffektiv. Die Kosten für den Betrieb wachsen proportional zum Umsatz an und decken sich daher praktisch von selbst." Möglicherweise ist es also den starken Margen der iGaming-Unternehmen zu verdanken, dass sie auf einen Börsengang verzichten können. Und das ist unter Umständen durchaus sinnvoll.