SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

40,17 CHF +0,02% (07.05.2019, 14:34)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (07.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Schätzwerte leicht angepasst: Nach Vorliegen der GJ19-Zahlen belasse Foeth seine Schätzwerte auf Betriebsgewinnniveau weitgehend unverändert. Er bereinige seine Zahlen aber um die Währungseffekte, so dass er hier beim Umsatz -2% erwarte, bei einem Umsatzplus in konst. W. von 7,5%. Dieser Negativeffekt werde durch eine höhere Bruttomargenschätzung ausgeglichen (38% - im mittleren Bereich der Zielspanne). Der EBIT-Wert des Analysten für das GJ20 (Non-GAAP) liege neu bei USD 376 Mio. (statt USD 373 Mio.).Da Music im GJ20 wahrscheinlich rückläufig sein werde und sich auch das Wachstum bei Gaming abschwächen dürfte (hohes Vorjahresniveau), gehe Foeth insgesamt davon aus, dass sich die zweistelligen Zuwächse in konst. W. der letzten Jahre kaum beliebig wiederholen lassen würden. Das 1Q werde vermutlich das schwächste Quartal sein.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Logitech-Aktie. Das Kursziel laute CHF 47,00. (Analyse vom 07.05.2019)Börsenplätze Logitech-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Logitech-Aktie:35,45 EUR -0,20% (07.05.2019, 09:46)