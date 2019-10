SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

40,55 CHF +1,25% (24.10.2019, 12:14)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (24.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach 2Q20-Ergebnissen weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Foeth passe nur die Schätzungen für die Ergebnisse nach dem 2Q 2020 an und belasse die Erwartungen für das Umsatzw. (GJ20: +6,7% org, +7.7% in konst. Währung, +5,9% ausgew.) unverändert. Er erwarte nun eine Bruttomarge (nonGAAP) von 37,5% für das GJ20, was unter Berücksichtigung des Gegenwinds bei den Zöllen und Wechselkursen eine Marge von 37,0% im 2. Halbjahr impliziere. Niedrigere SG&A-Schätz. res. in einem weitgehend unver. Betriebsgew. (non-GAAP). Infolge des höheren Zinsertrags und der niedrigeren Steuern steige das EPS geringfügig.Die 2Q20-Ergebnisse hätten einmal mehr die Stärke von Logitechs ausgewogenem Produktportfolio unter Beweis gestellt. Der Analyst beurteile die strukturellen Wachstumstreiber von Logitech nach wie vor positiv und sei zuversichtlich für C&P und Gaming im Vorfeld der Festtagszeit.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Logitech-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 50,00 auf CHF 51,00 erhöht. (Analyse vom 24.10.2019)Börsenplätze Logitech-Aktie:L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:36,73 EUR +1,86% (24.10.2019, 12:28)