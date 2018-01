Tradegate-Aktienkurs Logitech-Aktie:

32,56 EUR +6,13% (23.01.2018, 10:54)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

CHF 38,18 +5,67% (23.01.2018, 11:03)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (23.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) und erhöht sein Kursziel.Logitech-Umsatz habe eine Rekordhöhe von USD 812 Mio. erreicht (Anstieg um 22%, bzw. 18% bei kW), 4% seien also durch Währungsvorteile bedingt gewesen. ASTRO Gaming habe 4% zum Wachstum beigetragen und damit die Erwartungen des Unternehmens (VontE: 2,5%) übertroffen. Der Umsatz sei in allen Region bei sehr soliden Abverkaufszahlen gestiegen (Americas +24%, EMEA +23%, Asia +29%).Nach einem Übergangsquartal in Q2/2018 (-7%) sei der Bereich Mobile Speakers unterstützt durch die jüngste Einführung des Produkts UE Blast/Megablast zu einem starken Wachstum von 38% (34% kW) zurückgekehrt. Jaybird melde nach schwachen Vorquartalen ebenfalls starke Zuwächse. Gaming habe ein sehr starkes Wachstum von 62% (57% kW) erzielt, von dem geschätzte 25% auf ASTRO entfallen seien. Smart Home (+41% kW) und Video Collab (+25% kW) seien ebenfalls solide gewesen. Bei Mäusen und Tastaturen sei der Umsatz leicht rückläufig gewesen.Bedingt durch einen Einfluss von 150 BP durch die zeitweilige Unterhaltung von zwei Vertriebszentren in den USA sei die BM mit 34,4% schwach gewesen. Die ber. BM habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das zugrunde liegende Operating Leverage sei sehr stark, die Betriebskosten/Umsätze seien um 250 BP zurückgegangen. Es sei ein Rekord-Cashflow von USD 189 Mio. (Vorjahr 149 Mio.) erzielt worden.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 45,00 auf CHF 48,00 angehoben worden. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Logitech-Aktie: