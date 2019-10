Börsenplätze Lockheed Martin-Aktie:



Kurzprofil Lockheed Martin Corp.:



Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) ist ein US-Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde von Lockheed Martin ist die US-Regierung. (07.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lockheed Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger, die solide Investments suchen würden, würden auf die Weltmarktführer setzen. Im Rüstungsbereich habe diese Rolle Lockheed Martin inne. Auch die Aktie zeige die Dominanz des US-Unternehmens. Allein seit Jahresbeginn habe die Notierung 47 Prozent zugelegt.Der Trend von Lockheed Martin verlaufe wie am Schnürchen gezogen. Nach der Korrektur im vergangenen Jahr habe die Aktie zuletzt wieder ein neues Allzeithoch markiert. Gestützt werde dieses Trendverhalten zum einen von der guten Nachrichtenlage für den Konzern, zum anderen durch die guten fundamentalen Daten.Das US-Außenministerium habe jüngst den geplanten Verkauf von 32 neuen Kampfjets an Polen genehmigt. Der Rüstungsdeal solle sich voraussichtlich auf rund 6,5 Milliarden Dollar (rund 5,9 Milliarden Euro) belaufen, wie das Verteidigungsministerium in Washington mitgeteilt habe.Lockheed Martin habe zudem Ende September eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Aktuell stünden damit rund 3,3 Milliarden Dollar für Rückkäufe zur Verfügung. Dies könne sich der Konzern auch ohne Probleme leisten. Zuletzt habe der Konzernumsatz um über 23 Prozent auf 14,3 Milliarden Dollar zugelegt. Aufgrund der stabilen Kostenstruktur sei der Gewinn um 47,2 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar geklettert. Dabei lasse Lockheed Martin auch seine Aktionäre nicht aus dem Blick. Anleger würden von einer Dividendenausschüttung im Gesamtjahr von 9,60 Dollar je Aktie profitieren. Dies entspreche aktuell einer Rendite von rund 2,3 Prozent.Stefan Sommer von "Der Aktionär" rät bei der Lockheed Martin-Aktie investiert zu bleiben. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link