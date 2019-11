London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

0,5726 GBP +1,28% (11.11.2019, 13:30)



ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



WKN Lloyds-Aktie:

871784



Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLD



London Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLOY



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLDTF



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (11.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF).Die Gesamterträge seien in Q3 um 6% auf 4,19 (Vj.: 4,45) Mrd. GBP zurückgegangen und hätten die Markterwartung von 4,52 Mrd. GBP deutlich verfehlt. Das um einen Sondereffekt (Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten wegen Restschuldversicherungen: 1,8 Mrd. GBP) bereinigte EBT habe bei 1,82 (Vj.: 2,07) Mrd. GBP gelegen. Der berichtete Nettogewinn sei aufgrund des Sondereffekts auf -0,24 (Vj.: 1,42) Mrd. GBP gesunken. In den ersten neun Monaten (9M) 2019 seien die Gesamterträge leicht auf 13,01 (Vj.: 13,42) Mrd. GBP gesunken. Das Nettoergebnis, beeinflusse durch den Sondereffekt in Q3, sei auf 1,99 (Vj.: 3,74) Mrd. GBP eingebrochen.Anfang September habe sich die Bank gezwungen gesehen, ihr avisiertes Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,75 Mrd. GBP vorerst zu stornieren, da durch die aufgekommenen Klagen - bezüglich der verkauften Zahlungsausfallversicherungen - eine Rücklage von rund 1,8 Mrd. GBP habe gebildet werden müssen. Weiterhin habe die Bank ihre Guidance für 2019 angepasst. Aufgrund des Sondereffekts in Q3 2019 senke der Analyst seine EPS-Prognose für 2019 (4,17 (alt: 5,88) GBp), lasse seine Prognose für 2020 jedoch unverändert (6,44 GBp).Bei einem unveränderten Kursziel von 0,61 GBP bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Lloyds-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 11.11.2019)Börsenplätze Lloyds-Aktie:XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,668 EUR +3,04% (11.11.2019, 13:24)