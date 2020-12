London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

33,793 GBp -5,26% (11.12.2020, 14:09)



ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



WKN Lloyds-Aktie:

871784



Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLD



London Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLOY



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLDTF



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (11.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) von 0,41 GBP auf 0,38 GBP.Mit der Ankündigung, dass der derzeitige CEO António Horta-Osório als Aufsichtsratsvorsitzender für die Credit Suisse Group vorgeschlagen worden sei, habe Lloyds den Nachfolger Charlie Nunn (derzeit CEO der Wealth and Personal Banking-Sparte bei HSBC) präsentiert. Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens besonders die Bankenbranche und damit auch Lloyds Banking Group mit dem konjunktursensitiven Geschäftsmodell und der regionalen Aufstellung (Umsatzanteil Großbritannien Gj. 2019: 100%; in dieser Region sollten die Covid-19-Impfstoffe mit als erstes flächendeckend zur Verfügung stehen) profitieren sollte. Dennoch sehe Lennertz im Gegensatz zu anderen Banken (mit starkem Investmentfokus) eine weiterhin anhaltende Belastung aufgrund des starken Kreditgeschäfts. Darüber hinaus würden aus seiner Sicht weiterhin Unsicherheiten bezüglich der Brexit-Verhandlungen bestehen bleiben, da sich eine Einigung zwischen beiden Parteien (Großbritannien und die EU) bisher noch nicht abzeichne.Lennertz behalte seine Prognosen (EPS 2020e: unverändert 1,51 GBp; DPS 2020e: unverändert 1,00 GBp; EPS 2021e: 3,45 (alt: 3,34) GBp; DPS 2021e: unverändert 2,30 GBp) mehrheitlich unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lloyds-Aktie (Dividendenerwartung des Analysten: 2,10 GBp/Aktie) weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 11.12.2020)Börsenplätze Lloyds-Aktie:XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,368 EUR -6,31% (11.12.2020, 13:59)