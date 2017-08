London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (09.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF).Während die Ergebnisentwicklung auf bereinigter Basis in Q2 wieder überzeugt habe (EBT: 2,41 (Vj.: 2,11) Mrd. GBP), sei das berichtete EBT überraschend eingebrochen (1,24 (Vj.: 1,80) Mrd. GBP). Ursächlich sei eine erneute Rückstellung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Restschuldversicherungen gewesen, die auch zukünftig die Ergebnisvisibilität eintrüben dürfte. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III habe sich zum 30.06.2017 auf 14,0% verschlechtert (31.03.2017: 14,2%). Für das aktuelle Geschäftsjahr rechne das Unternehmen wegen der zum 01.06.2017 abgeschlossenen Übernahme von MBNA jetzt mit einem Anstieg der Nettozinsmarge auf rund 2,85% (bisher: 2,80% ohne MBNA (2016: 2,71%)).Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (EPS 2017e: 4,90 (alt: 5,95) GBp; EPS 2018e: 6,06 (alt: 6,46) GBp). Der Bewertungsaufschlag (KBV 2017e: 1,1; zum Vergleich Peer Group: 0,9) erscheine vor dem Hintergrund der von ihm erwarteten Eigenkapitalrendite in 2018 (RoE: 9,7%; zum Vergleich Peer Group: 7,8%) gerechtfertigt, begrenze wegen der bestehenden Risiken (vor allem mögliche Auswirkungen des Brexit) das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Lloyds-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". Das Kursziel sei von 0,75 auf 0,73 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 09.08.2017)XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,75 EUR +0,13% (09.08.2016, 10:06)