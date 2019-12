Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

5,20 EUR +2,97% (20.12.2019, 10:53)



Xetra-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

5,20 EUR +1,96% (20.12.2019, 09:44)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) entwickelt und managt Sachwertanlagen für private und institutionelle Investoren. Als erfolgreich tätiger Investment- und Assetmanager strebt das Unternehmen danach, sicherheitsorientierte und nachhaltige Kapitalanlagen mit den Bedürfnissen seiner Kunden in Einklang zu bringen. Entscheidend für den Erfolg der Investments ist sein professionelles Management, das von der ersten Bedarfsanalyse bis zum späteren Verkauf der Assets oder dem Exit entlang der gesamten Wertschöpfungskette agiert. Dabei nutzt die Lloyd Fonds AG Marktchancen, greift auf ein großes internationales Netzwerk zurück und baut auf die Expertise und das Know-how drer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Bisher hat das Unternehmen über 100 Sachwertinvestments in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, britische Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 5 Mrd. EUR. Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (20.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Lloyd Fonds-Aktie (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA).Lloyd Fonds habe im letzten Jahr eine Transformation des Geschäftsmodells eingeleitet und den Fokus auf das aktive Asset Management mit Schwerpunkten in den Bereichen aktiv gemanagte Fonds, algorithmen-gesteuerte Portfolios und Vermögensverwaltung gerichtet. Der letzte große Baustein der Neuausrichtung sei die Übernahme von 90 Prozent der Investment-gesellschaft SPSW mit Assets under Management (AuM) von mehr als 650 Mio. Euro gewesen. Nachdem andere Vorbedingungen, wie die Zustimmung der Hauptversammlung mit einer Quote von mindestens 75 Prozent und die Freigabe der BaFin, bereits in den letzten Monaten hätten erfüllt werden können, sei nun auch der letzte zentrale Schritt für die Umsetzung der Transaktion gelungen.Lloyd Fonds habe wie geplant eine Kapitalerhöhung im Umfang von 1,5 Mio. Aktien zu einem Preis von 5,36 Euro je Stück vollständig platzieren und so rund 8 Mio. Euro, vor allem zur Bezahlung der Barkomponente des SPSW-Deals, einwerben können. Nun sollten die Anteile der Investmentgesellschaft noch in diesem Jahr via Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von weiteren 1,5 Mio. Aktien an die Altgesellschafter eingebracht werden.Damit verfüge Lloyd Fonds bereits über AuM von mehr als 1 Mrd. Euro und habe eine starke Basis für die Expansion ab 2020 geschaffen. Geführt werde das Unternehmen dann wie zuvor kommuniziert von dem bisherigen Aufsichtsratschef und SPSW-Mitgründer Achim Plate als CEO, während der bisherige CSO Jochen Sturtzkopf (nach BaFin-Zustimmung) als weiterer Geschäftsführer zur Tochter Lange Assets & Consulting wechsle. Der Analyst gehe davon aus, dass mit den geplanten zahlreichen Vertriebsinitiativen im nächsten Jahr ein hohes organisches Wachstum generiert werden könne. Das habe er in seinem nur geringfügig veränderten Modell abgebildet und einen fairen Wert von 8,00 Euro je Aktie (zuvor 7,50 Euro) ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie: